Жалобы не помогли: приговор пытавшимся убить однокурсницу курсантам ФСИН оставлен без изменения

Трое теперь уже бывших курсантов Кузбасского института ФСИН обжаловали приговор. Кемеровский областной суд оставил приговор без изменения, и соучастники проведут в колонии от восьми с половиной до 13 лет.

Кемеровский областной суд рассмотрел жалобы троих бывших курсантов КИ ФСИН. Молодые люди в июле 2019 года были осуждены за покушение на убийство своей одногруппницы. Центральный районный суд города Новокузнецка признал их виновными и приговорил к лишению свободы сроком от восьми лет и шести месяцев до 13 лет в исправительной колонии строгого режима. С осужденных взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 2,5 миллиона рублей. Экс-курсанты обжаловали наказание, однако Кемеровский областной суд оставил приговор без изменения.

Напомним, в июле 2017 года курсантка ФСИН по просьбе знакомого взяла на свое имя кредит в 267 тысяч рублей. Девушка вскоре попросила вернуть деньги. Знакомый же договорился с двумя курсантами ФСИН, разработал план преступления, и 28 декабря 2017 года молодые люди напали на девушку. Они нанесли ей по голове не менее семи ударов битой, а потом стали душить ремнем. Решив, что девушка умерла, молодые люди покинули квартиру. Утром однокурсники заметили отсутствие девушки на занятиях и отправились к ней домой. Девушку удалось спасти.

Примечательно, что организатор преступления, пытаясь использовать минимальный шанс на признание невиновности, изъявил желание рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Тем не менее 19 июля 2019 года присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт. Осужденные же попытались оспорить решение суда. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, - безуспешно. 30 октября приговор вступил в законную силу.