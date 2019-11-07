Заказное убийство: киллер из Находки поджидал кемеровского адвоката на стоянке
Житель Находки прилетел в Кемерово для того, чтобы убить известного адвоката Сергея Учителя. Среди версий, которые рассматривают следователи, - заказное убийство.
Видео задержания киллера, расстрелявшего Сергея Учителя.Видео: "Открытый город"
Следователи раскрыли некоторые детали покушения на известного кемеровского адвоката Сергея Учителя. Как оказалось, 53-летний мужчина прилетел в Кемерово из Находки якобы для поиска квартиры. Он жил на съемной квартире, а 6 ноября отправился к зданию «Регионсервиса» и там в течение нескольких часов ждал, когда появится Сергей Учитель. Как только адвокат вышел из дверей здания - а это случилось лишь в 19.30 - мужчина произвел выстрел. С огнестрельным ранением груди Сергея Учителя госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Одной из версий, которые рассматривают следователи, является заказное убийство.
- В ходе осмотра места преступления обнаружены оружие и гильза, по ним будет проведена баллистическая экспертиза, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По предварительной информации, оружие является переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического.
Житель Находки, выстрелив в адвоката, попытался скрыться, однако его задержали охранник и сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по городу Кемерово, ставшие очевидцами преступления. Следователи опросили более десяти очевидцев и свидетелей преступления, а также провели ряд обысков. Покушавшийся на жизнь адвоката мужчина сейчас заключен под стражу. Расследование продолжается, и следователям предстоит установить причины, мотивы и обстоятельства стрельбы.
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Справка «КП»:
Сергей Учитель - 43-летний адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов. Специализируется на банкротстве, корпоративном праве, сделках, инвестициях, внешнеэкономической деятельности. Также является автором и ведущим программы «Учитель права» на телеканале РБК42. Признан ведущим российским судебным юристом в области разрешения корпоративных споров.
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