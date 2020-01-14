Сергей Цивилев распорядился снести к 300-летию Кузбасса все заброшенные здания

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, как в регионе ведется работа по ликвидации заброшенных и недостроенных зданий и сооружений. У одних появился шанс на вторую жизнь - они включены в планы строительства после обследования, другие же должны быть снесены.

- Заброшенные стройки и здания опасны, кроме того, портят вид населенных пунктов, негативно влияют на настроение людей и инвестиционный климат. Вместо таких объектов должны быть подготовлены площадки для нового строительства, производств. Это будет способствовать привлечению инвестиций. План по демонтажу должен быть выполнен до конца апреля 2021 года. Это прописано в протоколе по итогам заседания оргкомитета по празднованию 300-летия открытия Кузбасса под руководством Дмитрия Козака, - отметил Сергей Цивилев.

Также он поручил своему первому заместителю Вячеславу Телегину составить план работы с собственниками заброшенных частных домов и сооружений, поскольку, по его словам, они также могут представлять опасность.

Отметим, что всего в Кузбассе было выявлено 1024 подобных объекта, в их числе 864 заброшенных здания и 160 объектов незавершенного строительства. Уже снесено 344 объекта - 327 брошенных и 17 недостроенных. Кроме того, вновь восстановлено и введено в эксплуатацию 45 объектов. В собственность муниципалитетов принимаются семь объектов, после чего пять будут снесены, а два достроены.

В 2021 году Кузбасс будет отмечать 300-летие образования, и к этой дате запланировано снести еще 247 брошенных и 43 недостроенных здания, а также 44 объекта будут проданы, 62 здания достроены и 81 объект восстановлен для дальнейшей эксплуатации.

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