2020-05-19T05:49:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасским медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными пациентами

А для поддержки медиков открыли горячую линию
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасским медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными пациентамиКузбасским медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными пациентамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Медработники Кузбасса получили дополнительные выплаты за работу с гражданами, у которых выявили коронавирус. Это случилось после того, как в постановление Правительства внесли изменения.

Спорная строка об оплате за фактически отработанное медиками время с пациентами, у которых выявлен COVID-19, вызывала разночтение. Однако теперь в Постановление Правительства РФ №484 внесены изменения. Согласно этим изменениям Минздрав Кузбасса произвел перерасчет и зачислил на счета медиков дополнительные суммы стимулирующих выплат.

- В предыдущей редакции Постановления № 484 была строка об оплате за фактически отработанное время, которая вызывала разные толкования в субъектах и недовольство получателей данной стимулирующей выплаты. Теперь, в рамках своей работы по совершенствованию нормативных актов, Правительство РФ этот пункт устранило. Это означает, что вне зависимости от того, какая длительность контакта с заболевшим была у медицинского работника, сколько раз происходил этот контакт, сколько дней в месяце отработал специалист, ему положена выплата за полный месяц в полном объеме, – сказал заместитель губернатора Алексей Цигельник.

Таким образом, за апрель должны получить выплаты:

- врачи скорой медицинской помощи – 50 тысяч рублей;

- фельдшеры, медицинские сестры и водители скорой медицинской помощи – 25 тысяч рублей.

- врачи, работающие в стационарах – 80 тысяч рублей,

- специалисты среднего звена работающие в стационарах – 50 тысяч рублей,

- специалисты младшего звена работающие в стационарах – 25 тысяч рублей.

Также на данные суммы предусмотрено начисление районного коэффициента 30 процентов. В пресс-служба администрации Правительства Кузбасса отметили, что на 18 мая по Постановлению Правительства РФ № 484 за апрель выплаты перечислены 497 специалистам на сумму 20,574 миллиона рублей. По Постановлению Правительства РФ №415 выплаты получил 941 человек на общую сумму 13,350 миллиона рублей. Из регионального бюджета по Постановлению Правительства Кузбасса № 216 стимулирующие выплаты перечислены 308 работникам на общую сумму 7,620 миллиона. рублей.

Министерством здравоохранения Кузбасса организована работа «Горячей линии» по вопросам осуществления стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией: +7 960 907-76-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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