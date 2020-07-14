2020-07-14T19:00:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля

Делимся самой актуальной информацией о ситуации в регионе на утро 15 июля
Мария КОЛОСОВА
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Делимся самой актуальной информацией о ситуации в регионе на утро 15 июляДелимся самой актуальной информацией о ситуации в регионе на утро 15 июляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Что нового произошло в регионе на утро 15 июля?

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро 15 июля в Кузбассе у 46 жителей региона был диагностирован коронавирус. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 2553 человек.

За минувшие сутки также из медучреждений были выписаны 49 пациентов, общее число выздоровевших на данный момент достигло 1222 человек.

К сожалению, до 15 человек выросло число умерших. Как стало известно, скончалась пациентка. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии.

Таким образом, в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1316 пациентам.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7277 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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