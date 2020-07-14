Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля

Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Что нового произошло в регионе на утро 15 июля?

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро 15 июля в Кузбассе у 46 жителей региона был диагностирован коронавирус. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 2553 человек.

За минувшие сутки также из медучреждений были выписаны 49 пациентов, общее число выздоровевших на данный момент достигло 1222 человек.

К сожалению, до 15 человек выросло число умерших. Как стало известно, скончалась пациентка. У женщины из Кемерова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии.

Таким образом, в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1316 пациентам.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7277 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доплату учителям за работу на ЕГЭ в Кузбассе увеличили из-за коронавируса

В Кузбассе учителям за работу на ЕГЭ из-за коронавируса увеличили доплату в полтора раза. Всего на эти цели будет направлено 29,8 миллиона рублей. (подробности)

В Новокузнецке медики приняли роды у женщины с коронавирусом

В Новокузнецке врачи городской клинической больницы № 1 приняли роды у женщины с коронавирусом, сообщает оперштаб области. Состояние ребенка на данный момент стабильное.(подробности)

Выпускные вечера в школах Кузбасса пройдут 1 августа

Определена официальная дата проведения выпускных вечеров в кузбасских школах. По решению губернатора Сергея Цивилева они пройдут 1 августа.(подробности)