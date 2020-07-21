2020-07-21T18:40:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июля

Самая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 22 июля
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 22 июля.

Согласно сводке оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 62 жителям. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 2919 человек.

Также 45 человек за прошедшие сутки выписаны их больниц, общее число выздоровевших на данный момент составило 1574 человека.

К сожалению, есть и те, кому не удалось пережить это заболевание. На сегодняшний день общее число умерших достигло 18 человек.

В настоящее время 1327 пациентов продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Еще 5298 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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