Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июля

Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 22 июля.

Согласно сводке оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 62 жителям. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 2919 человек.

Также 45 человек за прошедшие сутки выписаны их больниц, общее число выздоровевших на данный момент составило 1574 человека.

К сожалению, есть и те, кому не удалось пережить это заболевание. На сегодняшний день общее число умерших достигло 18 человек.

В настоящее время 1327 пациентов продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Еще 5298 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика. Фото: Яндекс

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