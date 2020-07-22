Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июля:

Оперативный штаб опубликовал информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем последние новости на утро 23 июля.

Всего за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 64 жителям. В итоге с начала пандемии на территории региона коронавирус обнаружен у 2983 человек.

Еще 60 человек за прошедшие сутки выписаны из больниц. Они уже отправились домой к своим родным и близким. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 1634 человека.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 20 человек.

Кроме того, в настоящее время 1329 пациента находятся в инфекционных больницах, где им оказывают помощь медики. Еще 5184 человека находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции. Им также пришлось ограничить общение с другими людьми из-за того, что они могут болеть коронавирусом.