2020-07-22T14:50:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июля:

Самая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 23 июля
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Самая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 23 июляСамая актуальная информация о ситуации в регионе на утро 23 июляФото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб опубликовал информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем последние новости на утро 23 июля.

Всего за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 64 жителям. В итоге с начала пандемии на территории региона коронавирус обнаружен у 2983 человек.

Еще 60 человек за прошедшие сутки выписаны из больниц. Они уже отправились домой к своим родным и близким. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 1634 человека.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 20 человек.

Кроме того, в настоящее время 1329 пациента находятся в инфекционных больницах, где им оказывают помощь медики. Еще 5184 человека находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции. Им также пришлось ограничить общение с другими людьми из-за того, что они могут болеть коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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