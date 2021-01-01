Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так произошло на утро 2 января. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 137 человек.Таким образом, на утро 2 января число заболевших достигло 26 024 человек. Вместе с этим, за прошедшие сутки 192 пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, выздоровели. Общее число выздоровевших достигло 22 980 человек.К сожалению, снова выросло число летальных случаев: скончались два человека. Число умерших пациентов достигло 470 человек.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2574 человека с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3672 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На 137 человек выросло число заболевших коронавирусом в КузбассеУтро 1 января началось с хороших новостей: число новых заболевших в Кузбассе вновь снизилось - в сравнении с предыдущим днем. Так, за минувшие сутки ковид подтвердился у 137 человек. (подробности)Назван город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом в КузбассеПо данным оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 137 кузбассовцев. Треть из них являются жителями одного и того же города. (подробности)Два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе на утро 1 января Еще на двух человек пополнился скорбный список умерших пациентов с коронавирусом. об этом стало известно на утро 1 января. (подробности)