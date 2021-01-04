Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в регионе и рассказываем самую важную и актуальную информацию. О последних изменениях на утро 5 января сообщили в оперативном штабе региона.За минувшие сутки в регионе еще у 131 человека диагностировали коронавирус - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом достигло 26 427 человек. Вместе с этим стало известно и о новых случаях выздоровления. За минувшие сутки еще 134 пациента выздоровели, и теперь число выздоровевших достигло 23 401 человека.Выросло и число летальных случаев. На утро 5 января еще один человек скончался. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 476 человек.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2544 человека с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3538 человек.