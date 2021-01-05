Оперативный штаб Кузбасса сообщил последние новости о короновирусе на 5 января. Стало известно о том, что от коронавирусной инфекции скончались 3 пациента. Таким образом, общее количество умерших достигло 479 человекЗа последние сутки на территории Кемеровской области выявлено 127 случаев заражения короновирусной инфекцией. Всего заболевших, которым оказывают помощь медики - 2 532 пациента с COVID-19.Количество вылечившихся с начала пандемии в регионе составило 23 543 человек. На домашней 14-дневной изоляции и в медицинских стационарах находятся 3 236 человек.