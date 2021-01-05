По традиции, 19 января православные христиане отмечают один из своих главных праздников – Крещение Господне. После проведенной службы принято окунаться в специальных купелях, вырубленных заранее в замерзших водоемах или оборудованных при храмах.В преддверии праздника всех волнует вопрос – какой именно ждать погоды. Или тех самых легендарных трескучих крещенских морозов, или, наоборот, неожиданного потепления.Согласно порталу Gismeteo, на севере области, а именно в Кемерове, будет достаточно теплая погода. Например, в Кемерове в течение суток ожидается температура -12…-14 градусов, пройдет снег. На юге области, в частности, в Новокузнецке, синоптики обещают -10…-12 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода на Рождество 2021 в Кузбассе: тепло и пасмурноСиноптики рассказали, какой будет погода на Рождество 2021 Кузбассе. Сильные морозы должны отступить.(подробности)Аномальный мороз в Кузбассе: 6 января похолодает до -38 градусовВ минувшие выходные температура в Кузбассе опускалась ниже -40 градусов. Синоптики сообщили об аномальном морозе и предупредили, что 6 января столбики термометров также опустятся до -38 градусов. (подробности)«Антициклонище»: Кузбассовцев предупредили об аномальных пятидневных морозахВ Кузбассе в ближайшие пять дней будут наблюдаться аномальные морозы. Прогноз дали синоптики Гидрометцентра России. (подробности)