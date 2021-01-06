Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же сообщаем вам самое важное и актуальное об этом.За минувшие сутки в Кузбассе зарегистрировано еще 124 новых случая коронавируса, общее же число заболевших с начала пандемии достигло 26 678 человек. Выросло и число выздоровевших: еще 135 пациентов за сутки. Общее число выздоровевших - 23 678 человек.Кроме того, на утро 7 января еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 472 человек.По данным оперштаба, на сегодняшний день медицинскую помощь получает 2519 человек с диагнозом COVID-19. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2989 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)