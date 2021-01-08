«Комсомольская правда» получила последнюю информацию, связанную с ситуацией с коронавирусом в Кемеровской области. Делимся с вами статистикой на 9 января.По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в регионе увеличилось количество зараженных COVID-19 на 118 человек. Всего уже диагностировали коронавирус у 26 916 человек.Также 115 человек за прошедшие сутки выписаны их больниц, общее число выздоровевших на данный момент составило 23 935 человек.В настоящее время 2 496 пациента продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Еще 2 099 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.К сожалению, есть и те, кому не удалось пережить это заболевание. На сегодняшний день общее число умерших достигло 485 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)