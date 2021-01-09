Появилась актуальная информация о коронавирусе в Кузбассе на 10 января. Как изменилась ситуация за последние сутки читайте в нашем материале.Ежедневно появляются сообщения о новых случаях заболевания коронавирусом на территории нашего региона. Так, медики диагностировали инфекцию еще у 116 человек. Теперь им предстоит пройти лечение в изолированных условиях. А вот к своей привычной жизни вернулись 181 человек. Они вылечились и больше не являются переносчиками заболевания.В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 27 032 человек. В инфекционных стационарах получают медицинскую помощь 2 429 человек. При этом в Кузбассе выздоровели 24 116 человек, у которых диагностировали коронавирус.Число летальных исходов среди пациентов достигло 487.- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 185 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)