Всего на несколько минут годовалая девочка осталась без присмотра взрослых. И этого времени хватило для того, чтобы из другой комнаты вырвалась запертая там собака и насмерть загрызла малютку.В канун Нового года 40-летняя женщина вместе с годовалой дочкой приехала погостить к своим родителям, которые живут в частном доме в Кемеровском районе. Те с радостью встретили и дочку, и внучку. А так как в доме находилась крупная собака, то, чтобы малышка не испугалась животного, собаку заперли в одной из комнат.Маме девочки потребовалось выйти из дома во двор буквально на несколько минут, но этого времени хватило, чтобы собака сумела открыть дверь, вырваться из комнаты и напасть на малышку.- Животное причинило ребенку травмы несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил животное, - сообщает пресс-служба регионального Следственного Управления СК РФ. - В ходе предварительного следствия установлено, что семья характеризуется положительно.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, причины, приведшие к ней. Специалистам предстоит выяснить, занимался ли хозяин дома с собакой, была ли она агрессивной и что он сделал для того, чтобы внучка могла безопасно находиться в его доме.Кроме того, расследование дела находится на контроле прокуратуры Кемеровского района.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Собака загрызла годовалого ребенка в КузбассеГодовалый ребенок погиб накануне Нового года в Кузбассе: его загрызла домашняя собака. (подробности)Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело о загрызенной собакой годовалой девочкеПрокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти девочки, которую загрызла собака. Трагедия произошла 31 декабря. (подробности)