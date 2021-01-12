Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и выхдоровевших, а также тех, для кого болезнь оказалась смертельной. Мы собираем самое важное о коронавирусе и рассказываем вам.За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 110 кузбассовцев. Общее число заразившихся ковидом с середины марта достигло 27 367 человек. Вместе с этим 113 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели. Теперь общее число выздоровевших достигло 24 444 человек.До 491 человека выросло число случаев летального исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Последний случай смерти зафиксирован 13 января.Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получает 2432 человека с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2004 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен В Кузбассе до 31 января продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе региона. (подробности) Время работы кафе и ресторанов ограничили до 31 январяНовые изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу внесены в Кузбассе. Они касаются режима работы пунктов общественного питания. (подробности) В Кузбассе возобновляется личный прием жителей к заместителям губернатораВ регионе вновь возобновляется личный прием граждан в приемной администрации правительства Кузбасса, а также исполнительных органах власти. Это стало возможным за счет частичного снятия ограничений по коронавирусу. (подробности)Сергей Цивилев подписал распоряжение о крещенских купаниях Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешены крещенские купания. (подробности)