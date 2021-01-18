Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за самыми важными новостями и сообщаем их вам.На утро 19 января в Кузбассе заболели еще 112 жителей региона, и общее число заразившихся с начала пандемии составило 28 044 человека. Вместе с этим 152 пациента выздоровели. Теперь число выздоровевших в Кузбассе составляет 25 233 человекаПополнилась и печальная статистика: двое кузбассовцев, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Общее число случаев летального исхода достигло 501 человека.По данным оперштаба, в регионе медицинскую помощь получают 2310 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2691 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мэр кузбасского города не стал прививаться от коронавирусаМэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации. (подробности) Работающие с больными коронавирусом медики Кузбасса получат праздничные надбавкиВ Кузбассе медики, работающие с заболевшими коронавирусом, получат праздничные надбавки. Об этом сообщили в минздраве региона. (подробности) В каких городах больше всего заболевших коронавирусомВ каких городах и территориях больше всего заболевших коронавирусом, а в каких - меньше? Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе. (подробности)