«Ждет и скучает»: Дымка-титановые лапки осталась без любимой хозяйки. ФОТО: из личного архива Игоря Полосухина

Знаменитая кошка Дымка, у которой на всех четырех лапках стоят титановые протезы, осталась без любимой хозяйке. Однако ее по-прежнему любят и заботятся.

За день до Нового года в семью Полосухиных пришло горе: умерла Нина Владимировна. Без нее осиротела не только семья, но и две любимицы – Мася и Дымка, две кошки, которых когда-то приютила Нина Полосухина.

- Дымка, конечно же, скучает. Только услышит, что где-то дверь хлопнула или лифт поднимается, тут же садится у двери и ждет, - рассказывает Игорь Полосухин, сын Нины Владимировны. – Все-таки мама с ней почти всегда дома была, выхаживала…

Сейчас мужчина вместе с братом заботится о Дымке и Масе. Обе кошки живут в своем прежнем доме. Дымка соблюдает диету, ловко, словно родными лапками, умывается протезами, играет и даже немного шкодит.

Чтобы Дымка не травмировала себя, ей приходится надевать воротник. ФОТО: из личного архива Игоря Полосухина

- Одну ее надолго оставлять нельзя: все-таки это протезы, а не лапки. На ночь надеваем Дымке воротничок, чтобы не зализывала лапки. Одним словом, бережем красавицу, - улыбается Игорь и гладит кошку.

К слову, мужчина расстроен тем, что некоторые новостные порталы, не разобравшись, решили, будто он из-за сложного ухода хочет отказаться от кошки.

- Нет, что вы, никуда мы ни Дымку, ни Масю отдавать не собираемся. Это наши кошки, память о маме, и наша семья может позаботиться о них, - заявил Игорь Полосухин. – Никаких хозяев Дымке я не искал и искать не собираюсь.

Дымка – кошка уникальная: в 2018 году она осталась без дома. Ее, замерзающую в сугробе, нашли случайные прохожие, а потом Нина Полосухина взяла ее к себе и стала заботиться. Дымка лишилась части хвоста, кончиков ушей и все четырех лапок – таким сильным было обморожение. И тут на помощь пришли специалисты клиники «БЭСТ»: кошке поставили сразу четыре титановых протеза. Нина Полосухина заботилась о Дымке и еще об одной питомице – кошке Масе. И вот хозяйки уникальной кошки не стало. Но осталась семья, где Дымку любят и готовы заботиться о ней и дальше.

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