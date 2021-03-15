В Кузбассе на Масленицу построили самую высокую в России башню из блинов. Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"

В выходные жители всех городов Кузбасса с размахом отметили Масленицу. Праздник прошел весело и задорно, с песнями, играми, состязаниями в ловкости и силе и, конечно, вкусными угощениями.

Пожалуй, самыми атмосферными получились народные гулянья в музее-заповеднике «Томская писаница». Длились они сразу два дня: сначала в субботу масленичные забавы с играми, конкурсами, катанием на горках организовали для маленьких гостей и их родителей, а в воскресенье на грандиозный праздник ждали уже всех-всех. Но не только взятие снежных крепостей, ярмарка сибирских ремесленников и народные забавы привлекли гостей в этом году. Многие - а всего на празднике собралось около четырех тысяч человек - приехали, чтобы увидеть, как будет установлен рекорд России на самую высокую башню из блинов! Его, кстати, решили приурочить к двум важным событиям. В этом году отмечается 300-летие научного изучения памятника наскального искусства Томская писаница и столько же лет исполняется со дня начала промышленного освоения Кузбасса.

Верхушку башни пришлось собирать при помощи лестницы. Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"

Помочь со «строительным материалом» в этом году "Томская писаница" позвала непосредственно гостей праздника. Еще накануне целыми семьями кузбассовцы пекли блины прямо на территории музея на так называемых «финских свечах» - внутрь расколотого крестом бревна клалась щепа, а сверху на металлическую пластину устанавливалась сковородка диаметром 24 сантиметра. Такой не совсем привычный способ готовки придавал румяным блинчикам особое очарование, именно поэтому некоторые малыши, которые самостоятельно смогли испечь лакомство, не торопились отдавать его для будущей башни, а с удовольствием съедали сами. В воскресенье тоже нашлось немало желающих внести свой вклад в будущий рекорд.

- Мы приготовили две 20-литровые кастрюли теста, - рассказал директор музея-заповедника «Томская писаница» Алексей Стоянов. - Также закупили 50 яиц,15 литров молока, муки взяли несколько десятков килограммов на всякий случай. Ведь с установлением рекорда праздник у людей не заканчивался и у всех желающих должна была быть возможность сделать блины собственноручно, здесь, на «Томской писанице».

По мере того, как блинчики выпекались, организаторы относили их к главной сцене, где поочередно накалывали один на другой. Зрители завороженно смотрели на процесс…полметра, первый метр, и вот уже два… В какой-то момент съедобное сооружение начало предательски шататься, стремительно обретая черты Пизанской башни, и намеревалось рухнуть - настолько тяжелым оно получилось. «Держись, красавица!», «Ребята, держите, держите ее», «Делайте что-нибудь с этой башней!» - раздавались крики гостей. К счастью, организаторы все же смогли удержать блинную конструкцию и измерить ее. Высота блинной стопки составила 3,51 метра, а диаметр - не менее 20 сантиметров! Чтобы ее соорудить, понадобилось более тысячи блинчиков.

Представитель Книги рекордов России измеряет блинную конструкцию. Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"

К слову, предыдущий рекорд был поставлен в 2019 году здесь же. Тогда в музее-заповеднике соорудили блинную башню высотой 2,6 метра. Правда, тогда достижение официально не фиксировали, поэтому теперь, в 2021 году, в музей приехал представитель Книги рекордов России.

Директору музея-заповедника вручили сертификат, подтверждающий установление рекорда. Фото: Музей-заповедник "томская Писаница"

Теперь в благодарность всем, кто помог установить рекорд страны, в музее хотят установить новый арт-объект - деревянную блинную стопку, на которой напишут имена участников. Предположительно, она появится уже в этом году.

КСТАТИ

Кузбасс и жители области уже попадали в Книгу рекордов России. Достижения были такие:

2012 год: Самый массовый запуск светящихся брендированных воздушных шаров в одной локации в России. В рамках акции «Свет памяти» в Кемерове одновременно поднялись в небо 10 тысяч светящихся шаров.

2017 год: У кемеровчанина Андрея Любимова нашлась самая большая коллекция монет, жетонов и медалей на тему «Пчелы» и «Пчеловодство».

2017 год: В Осинниках испекли самый большой в России вишневый пирог. Его вес составил 419 килограммов. Представила выпечку на фестивале «Арт-вишня».

2017 год: На тот момент в Ленинске-Кузнецком проживала самая старая змея в России. Парагвайской анаконде Василию на момент фиксации рекорда исполнилось 22 года и 324 дня.

2018 год: Вновь порадовали Осинники. На этот раз здесь испекли самое большое кондитерское изделие из пончиков - их ушло на приготовление 22 830 штук. Вес изделия составил 1060,3 килограмма.

2019 год: В Шерегеше прошел самый массовый заезд в купальниках на лыжах и сноубордах в России. Был зафиксирован 1761 участник.

2019 год: И снова Осинники! На этот раз с самым большим вишневым рулетом в стране. Его длина составила 134,3 метра, диаметр - 10 сантиметров. Общий вес изделия - 1096 килограммов.

2019 год: В Кемерове было зафиксировано наибольшее количество участников интеллектуальной викторины (среди женщин) в одной локации в России.

2019 год: В Кемерове прошел самый массовый в стране парад Дедов Морозов - на улицы вышли 1279 сказочных волшебников.