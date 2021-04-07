Глава Новокузнецка рассказал о судьбе моста в Абагур. ФОТО: кадр видео "Кузбасс 1"

На протяжении долгого времени жители Новокузнецка и Новокузнецкого района просят построить мост, который соединил бы Центральный район города с Абагуром-Лесным. Мэр ответил на вопрос когда же это случится.

Сейчас жители Абагура-Лесного – а это более 3,5 тысяч человек – вынуждены добираться до города через два района. В то время, как строительство моста через Кондому могло бы существенно сократить этот путь. Глава Новокузнецка отметил, что несколько лет назад уже велась предпроектная работа по строительству моста. И такое строительство возможно – даже несмотря на то, что будущий мост попадает в зону ежегодного паводка. Увы, строительство моста за счет городского бюджета невозможно. Поэтому градоначальник видит выход в том, чтобы войти в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» и за счет этого получить средства на проектирование и строительство моста

-Для того, чтобы войти в федеральные целевые программы – а в муниципальном бюджете таких денег нет – необходимо было присоединить территорию, которая являлась анклавом между Новокузнецким районом и Новокузнецком, - отметил Сергей Кузнецов. – Сейчас этим вопросом занимается и градостроительный комитет города, а главный архитектурный комитет Кузбасса.

После того, как территория перейдет под юрисдикцию Новокузнецка, начнутся предпроектные проработки. Сергей Кузнецов отметил, что в 2021-2022 году уже существующий проект будет актуализирован с учетом современных реалий. И это уже позволит войти ему в федеральную целевую программу.

На пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития», которая 7 апреля прошла в Новокузнецке, губернатор Сергей Цивилев поддержал это предложение и поручил мэру Новокузнецка начать предпроектную работу по мосту вместе с министром транспорта и ЖКХ Олегом Ивлевым.

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