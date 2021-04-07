Пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева «900 дней. Новый этап развития» пройдет в Новокузнецке 7 апреля. ФОТО: пресс-служба АПК

Все ближе и ближе юбилейная дата - 300-летие Кузбасса. И по уже сложившейся традиции 7 апреля состоится отчетная пресс-конференция губернатора региона Сергея Цивилева. К слову, проходить она будет в Новокузнецке.

На отчетной пресс-конференции Сергей Цивилев расскажет о том, что уже сделано в регионе в преддверии юбилея Кузбасса, что еще предстоит сделать для того, чтобы жизнь была более комфортной, а после этого ответит на вопросы, которые больше всего волнуют жителей области. Речь пойдет об экологии и экономике регионе, строительстве и образовании, медицине и культуре.

Пресс-конференция будет транслироваться на телеканалах «Кузбасс-1» и «Россия-24», на официальных сайтах ГТРК «Кузбасс» и телеканала «Кузбасс-1», а также на личной странице главы региона в Instagram и на YouTube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Начало трансляции пресс-конференции - 7 апреля, в 12.00.