Сергей Цивилев рассказал о сроках завершения строительства Московской площади в Кемерове. Фото: zakupki.gov.ru

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о сроках окончания строительства Московской площади в Кемерове. Вопрос о судьбе объекта задали главе региона в ходе отчетной пресс-конференции.

Сергей Цивилев напомнил, что именно на Московской площади планируется провести праздничные мероприятия по случаю 300-летнего юбилея Кузбасса. Первый этап строительства и ввод объекта в эксплуатацию будут завершены к концу июня текущего года. Конечно, по словам губернатора, разработан и алгоритм действий на случай, если запланированные работы не будут завершены в срок, но власти приложат все усилия, чтобы к запасному варианту не пришлось прибегнуть.

-Такой площади в Кемерове больше нет, - подчеркнул Сергей Цивилев важность нового объекта. – Ранее все мероприятия мы проводили на площади Советов, она узкая и не позволяет нам соблюсти все требования безопасности. Диаметр Московской площади – 270 метров, она может вместить 70 тысяч человек.