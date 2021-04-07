«Готовимся к худшему»: губернатор Кузбасса рассказал, чего ждать от паводка. ФОТО: кадр видеотрансляции "Кузбасс 1"

Во время пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития», которая прошла в Новокузнецке 7 апреля, Сергей Цивилев рассказал о том, чего ждать от паводка в этом году.

Губернатор отметил, что прошедшая зима была холодной, а в начале - малоснежной. Поэтому грунт промерз очень глубоко - так же, как и реки. Далее в течение зимы синоптики отмечали превышение норм осадков. Все это может привести к тому, что паводок в 2021 году будет очень серьезным.

Чтобы минимизировать его последствия, сейчас власти региона проводят большую работу. Так, уже заканчивается страхование имущества граждан и муниципального имущества, которое может пострадать от большой воды. Кроме того, в разных районах проходят смотры техники и отработка действий при паводке. На 9 апреля назначены всекузбасские учения, и губернатор призвал жителей региона не волноваться и не паниковать при виде спецтехники.

- Мы готовимся к худшему сценарию, - отметил Сергей Цивилев. - И от того, как мы будем готовы к вызовам, будет зависеть и то, как эффективно мы будем бороться с этой ситуацией.