Сергей Цивилев рассказал о планах сделать объезд города Кемерово платным Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о планах сделать дорогу в объезд города Кемерово платной. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития» в среду, 7 апреля.

Глава региона напомнил, что в марте Правительством России было принято решение направить на реализацию проекта половину его стоимости - это 21,5 миллиарда рублей. Предполагается, что вторая часть суммы будет получена за счет государственно-частного партнерства.

- Сейчас мы формируем юридическую структуру. Когда мы сформируем весь этот комплект документов, то будем проводить открытый конкурс и привлекать участников, которые захотят принять участие в финансировании этой дороги на вторые 50 процентов, - сообщил Сергей Цивилев. - Естественно подразумевается, что эта дорога будет платной. Будет механизм возврата средств инвесторам, которые вложатся в эту дорогу. Этот механизм государственно-частного партнерства уже отработан в России, много таких дорог построено.

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