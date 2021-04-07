В Кузбассе приступили к выплате зарплаты сотрудникам шахты «Алексиевская»

По факту задолженности по зарплате горнякам в Кузбассе возбудили уголовное дело. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Горняки шахты «Алексиевская» и другие сотрудники, перед которыми у предприятия образовались многомиллионные долги по зарплате, со дня на день получат свои кровные. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что власти региона с сегодняшнего дня (7 апреля) приступили к погашению задолженности. Планируется, что все выплаты будут произведены в течение двух недель.

- Деньги у нас есть. Сейчас требуется приехать, оформить документы, и деньги поступят на счета людей, перед которыми есть задолженность, - сказал губернатор в ходе пресс-конференции, посвященной 900 дням подготовки региона к 300-летию Кузбасса.

Напомним, что деньги - более 200 миллионов рублей - на погашение долгов перед работниками шахты «Алексиевская», которая находится в стадии банкротства с 2017 года, были выделены из федерального бюджета Правительством РФ после визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Кемерово, состоявшегося 6 марта 2021 года.

Ранее по факту задолженности по зарплате горнякам «Алексиевской» Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело.