Дорога в Хакасию и две новые объездные: что планируют строить в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Во время пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что в регионе в скором времени могут быть построены две новые объездные дороги, а также дорога, которая даст выход в Хакасию и Алтайский край.

Сергей Цивилев отметил, что одна из объездных дорог соединит Новокузнецк и Междуреченск, минуя Мыски. Сейчас дорога проходит непосредственно по городу Мыски, при этом его улицы не рассчитаны на интенсивный трафик и очень быстро выходят из строя. Вторая объездная дорога может быть построена вокруг Ленинска-Кузнецкого, так как именно там идет большой поток автомобилей из Новосибирска в сторону Шерегеша.

В планах и строительство дороги в сторону Абакана.

- Нам очень важна дорога Бийск – Абакан, потому что мы получим дополнительный выход от нас в Хакасию, Красноярск, Алтайский край, в Тулу, в конечном итоге, и в Китай, и в Монголию, отметил Сергей Цивилев.