Кузбасс потерял более миллиона га сельхозземель

За два года в оборот было возвращено 34 тысячи га, еще 44 тысячи га вернут в 2021 году. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Кузбассе продолжается активная работа по возвращению в оборот сельскохозяйственных земель. В 2019 году было возвращено 12 тысяч га, в 2020-м - 22 тысячи, в 2021 году запланировано ввести уже 44 тысячи гектаров. Однако этих темпов, по признанию главы региона, недостаточно.

- Мы оцифровали все земли и проанализировали, и оказалось, что с советских времен мы потеряли более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Более миллиона! - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев во время пресс-конференции, посвященной 900 дням подготовки региона к 300-летию Кузбасса.

Власти поставили перед собой задачу ввести снова в оборот 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это даст новые рабочие места и будет серьезным вкладом в экономику.

- Из тех объемов, что мы уже ввели, мы знаем, что крупного инвестора интересует участок площадью минимум 10 тысяч гектаров. В этот участок он вкладывает порядка 400 миллионов рублей и создает 22 рабочих места, - сказал Сергей Цивилев.

Вместе с тем губернатор отметил, что под такие объемы сельскохозяйственных земель требуется развить переработку, потому что рынок Кузбасса не выдержит всего объема сельскохозяйственной продукции. Для решения этой проблемы и требуется для начала глубокая переработка, а затем - экспорт кузбасской продукции.