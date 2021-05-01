В Новокузнецке и Таштаголе началось наводнение

Фото: УЗНТ Новокузнецка.

Сразу в двух городах на юге Кузбасса уровень рек превысил опасные отметки: в Новокузнецке Томь к 20.00 поднялась до отметки в 657 сантиметров (опасная — 630 см), из-за чего вода пошла в частный сектор шестого километра, Вертолетной площадки, разъезда Абагуровский, поселков Форштадт, Кульяновка, Притомский.

Превысила критическую отметку на десять сантиметров (опасный уровень 4 метра) и река Кондома в Таштаголе. Город превратился в маленькую Венецию. Вода залила улицу Ленина на участке длиной почти в 400 метров, в результате чего движение по ней было перекрыто, а городской транспорт пустили в объезд. Жители многоквартирного дома №1 по этой улице жалуются в социальных сетях, что вода уже практически зашла в подъезд. Залита и улица Садовая, хотя двигаться по ней еще можно, но уже с трудом. Как сообщает пресс-служба администрации города, дорожники сегодня в течение всего дня, пока была возможна отсыпка, укрепляли дамбу у городской больницы, которая должна была сдержать дальнейшее поступление воды. Сейчас водой окружены поликлиника и главный корпус районной больницы, а также три детских сада.

Фото: пресс-служба администрации Таштагольского района.

- В зоне подтопления службы провели обход домов с предложением об эвакуации, пока такой необходимости ни у кого из жителей не возникло, - прокомментировала «КП» официальный представитель администрации Таштагольского района Марина Кустова.

Также разлившиеся реки перекрыли дороги в направлении поселков Чулеш, Анзас, Усть-Кабырза. Причем дорогу на Усть-Кабырзу затопило так, что люди передвигаются только на лодке, кроме того, и в самом поселке отдельные дома уже стоят в воде.

- В случае ухудшения ситуации в связи с подъемом уровня воды в Таштаголе в готовности находятся четыре пункта временного размещения вместимостью более тысячи человек. Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Кемеровской области и областной противопаводковой комиссии,- пояснили в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Кузбасса.

Тем временем

Из-за паводка перекрыта дорога Кузбасс-Горный Алтай

С субботы, 1 мая/, ограничено движение всех видов транспорта на участках с 5 по 8 километры автодороги «Турочак — граница Кемеровской области», которая входит в маршруты, соединяющие Таштагол с Горно-Алтайском и Бийском. Объезд для автомобилистов предусмотрен по трассе «Бийск — Новокузнецк».