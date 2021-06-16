Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Кемеровской области

Привиться можно любой из трех вакцин, но обязательно - в установленные сроки. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В среду 16 июня, в Кемеровской области была обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально», который появился в самом начале пандемии для публикаций информаций созданного регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщили в оперштабе, обязательная вакцинация от коронавируса в Кемеровской области касается лишь определенных категорий населения. Их три, но если про две первые все понятно — это сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, то последняя обозначена довольно расплывчато - организации Кузбасса. Но зато есть четкое указание: привиться должны не менее 60% сотрудников об их общей численности. То есть, получается, что поставить прививку могут обязать любого работника. Исключение составят только те люди, у кого есть какие-либо противопоказания к вакцине. Кстати, привиться можно любой из трех одобренных российских вакцин: «ГамКовидВак» или «Спутник V”, “ЭпиВакКорона» или «КовиВак», главное, чтобы она имелась в наличии в выбранном пункте вакцинации. Напомним, сейчас в регионе действует 138 стационарных пунктов вакцинации и около 70 мобильных. Узнать адреса ближайших можно на сайте Минздрава Кузбасса. Прививки ставятся бесплатно, записаться на них можно через портал Госулуг, регистратуру поликлиники или по телефону 122.

Для обязательной вакцинации от коронавируса власти Кемеровской области установили следующие сроки: первый компонент вакцины указанные категории населения должны поставить не позднее 17 июля, а второй — не позднее 17 августа.

Как пояснили в оперштабе Кемеровской области, обязательная вакцинация от коронавируса необходима во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. На сегодняшний день, от ковида привиты чуть более 20% населения области, что недостаточно для появления коллективного иммунитета.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова сообщила, что в регионе имеется достаточный запас вакцины.

— В октябре прошлого года у нас не было механизма защиты себя, близких, возможности вакцинации. Сейчас у нас есть этот инструмент, и именно сейчас мы должны позаботиться о себе и своих близких и сходить на вакцинацию, - сказала замминистра, объясняя необходимость поставить прививку.

Кемеровская область стала третьим регионом в России, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан. Ранее об этом объявили в Москве и Подмосковье.

А накануне в Кузбассе были вновь введены противоковидные ограничения. В частности, снижена наполняемость залов в театрах, кинотеатрах, спортивных учреждениях, запрещена работа фудкортов в ТЦ и ограничено время работы других точек общепита. Также работодателям было рекомендовано перевести не менее 30% от числа сотрудников на удаленный режим работы.

Также в Кемеровской области готовятся заново развернуть ковидарии на пять тысяч мест — именно столько было минувшей осенью, когда в Кузбассе наблюдался пик второй волны коронавируса. Как уточнила Оксана Абросова,ввести в работу заготовленные койко-места можно в срок от двенадцати часов до трех суток.

Все эти меры, в том числе и обязательная вакцинация от коронавируса в Кемеровской области связаны с заметным увеличением количества обращений в медицинские учреждения с признаками ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Добавим, что на среду, 16 июня, в Кузбассе с самого начала пандемии выявлено 38 128 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 91. За весь период скончались 759 человек, 15 из них — в течение последней недели. Выздоровели за это время 36704 человека.