«Мажор, эгоцентрист, давил на малый бизнес»: чем отличился подозреваемый в убийстве «Мисс-Кузбасс» на должности замглавы Новокузнецка

В администрации Новокузнецка на разных должностях Александр Попов работал с 2009-го по 2015 год, а потом возглавил бюджетное учреждение. Фото: ИА "Город новостей"

36-летний Александр Попов - бывший экс-заместитель главы города и глава Центрального района Новокузнецка почти восемь лет работал на муниципальных должностях, где поневоле приходилось общаться с журналистами. «Комсомолка» попросила коллег из новокузнецких СМИ поделиться, каким они запомнили Александра Попова.

И вот что они рассказали.

Ростислав Бардокин, известный новокузнецкий журналист:

- До того, как Попов стал главой Центрального района, самого крупного в Новокузнецке, он работал в администрации в отделе, который распределяет гранты. У него были, соответственно, связи, кто-то его активно поддерживал. В 2010 году убрали главу Новокузнецка Сергея Мартина, пришел Валерий Смолего, и в этот период кто-то, кто покровительствовал Александру Попову, его пролоббировал. Должность главы Центрального района, разумеется, привлекательная, но на ней все же должен быть человек с опытом. Который умеет разговаривать и с простыми людьми, и с крупным бизнесом. Кстати, примечательно, что тогда шла застройка нового микрорайона в том же Центральном районе и компания «Новый город» - застройщик, создала одноименную управляющую компанию, которую возглавил отец Александра Попова Виктор Попов. УК «Новый город» обслуживала все дома микрорайона, а их больше трех десятков.

На своей должности главы района Александр Попов ничем особенно не запомнился, ни плохим, ни хорошим. Просто ранний чиновник. У которого голова слегка закружилась – например, крааайне сложно было попасть к нему на прием. В 2013 году глава города опять поменялся, пришел Сергей Кузнецов. У него, наверное, чуйка, Попова вскоре уволили, но место какое-то ему надо было дать, и его назначили руководителем комбината питания, который снабжает обедами школьные столовые. Там он тоже долго не задержался, из информационного поля исчез, и, вот как мы теперь знаем, последние два года прожил в Москве. И вот, мне кажется, все сейчас активно интересуются его жизнью в Новокузнецке, а мне как раз интереснее два года в столице – что там у него происходило? Ну и это убийство, конечно... Трудно найти объяснение, разве что в его воспитании. Парень такой, эгоист, эгоцентрист, избалованный. Мажор. Может быть, дело в этом...

На должность руководителя Центрального района - заместителя главы Новокузнецка Александра Попова назначил мэр Валерий Смолего, а уволил - в сентябре 2015-го Сергей Кузнецов (на фото в центре). Фото: Валентин ВОЛЧЕНКОВ/Кузнецкий рабочий.

Главный редактор сетевого издания "КузПресс" Сергей Бабиков также не раз встречался с тогдашним главой Центрального района Александром Поповым, отслеживал его деятельность как в должности заместителя главы Новокузнецка, так и, несколько позже, в качестве руководителя МБУ "Комбинат питания":

«26 лет, пухлогубый, производящий впечатление «папенькиного сынка», даже "мажорчика". Любил «светиться», охотно давал комментарии. Некоторые жаловались, что он якобы покрывает криминальные дела, связанные с деятельностью отца, Виктора Попова, руководителя управляющей компании «Новый город», обслуживающей новые дома в том же Центральном районе Новокузнецка. Но утверждать это я не возьмусь: назвать человека преступником вправе только суд.

Однако были и открытые скандалы, связанные с именем Александра Попова. Когда в кресло мэра сел уже Сергей Кузнецов (2013 год), Попов принимал участие в давлении на малый бизнес. Во время его руководства Центральным районом проводилась "зачистка" рекламных щитов в этом районе – самом привлекательном для коммерсантов! – и снос киосков, под различными предлогами, десятками, с обвинениями коммерсантов в массе неких нарушений.

А ведь это малый бизнес, это их кровные деньги… Были скандалы. Сергей Кузнецов не раз выражал недовольство прытью молодого зама, хотя в каких-то моментах был удовлетворен его активностью.

В сентябре 2015 года, сразу после губернаторских выборов, мэр отправил Попова в отставку, и все думали, что к административной деятельности тот уже не вернется. Но через пару месяцев Попов неожиданно оказался назначен тем же Кузнецовым руководителем МБУ "Комбинат питания".

Вопросов к комбинату было много и до этого назначения, и особенно после. Я лично обращался к Попову с запросом о жалобах на некачественные продукты. Отвечать по сути в то время он решительно не хотел, пытался переключить внимание, ссылался на какие-то "революционные" изменения в подходах к размеру порций, разделению стоимости поставляемой в школы пищевой продукции на некие составные части и так далее, по-моему, все это смахивало на махинации.

…Ну, а потом, после проверок, и с этой должности Александр Попов был отстранен. Ходили слухи о каком-то бизнесе, которым он занимается. Ну, а новость о зверском преступлении, конечно, стала шоком. И не только для меня.