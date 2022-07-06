Глава Междуреченска рассказал о состоянии горняков, пострадавших при обрушении на шахте «Распадская-Коксовая»

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горняки, которые пострадали при обрушении породы на шахте «Распадской-Коксовой» в кузбасском Междуреченске, от госпитализации отказались. Об этом сообщил глава Междуреченска Владимир Чернов.

- Связался с врачами. Вся необходимая медицинская помощь горнякам, которые вчера получили травмы при обрушении на «Распадской-Коксовой» оказана. Травмы легкие, шахтеры от госпитализации отказались, выбрали амбулаторное лечение, - отметил он.

По его словам, спасатели подняли на поверхность тело одного из двух горняков, которые не вышли на связь после ЧП. Поисково-спасательная операция на шахте продолжается.

Мэр также выразил соболезнования родным и близким погибших горняков.

- Сил пережить огромное горе. Весь Междуреченск с вами! - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что во вторник, 5 июля, в результате землетрясения недалеко от Междуреченска на «Распадской-Коксовой» произошло обрушение породы. Под землей находилось 190 человек. 188 горняков вышли на поверхность, двое из них были травмированы. Официальный представитель «Распадской угольной компании», которой принадлежит шахта, пообещал оказать всестороннюю помощь семьям погибших горняков.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте. На место происшествия выехали и.о. прокурора города Междуреченска Светлана Гаранина, и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.