Замминистра МЧС Александр Чуприян прокомментировал гибель горноспасателя на кузбасской шахте «Распадская-Коксовая»

Фото: архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 8 июля, умер горноспасатель во время поисково-спасательных работ на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске, об этом сообщает ТАСС.

Предварительная причина - спасатель почувствовал себя плохо во время работ, при этом с остальными сотрудниками ВГСЧ все в полном порядке. Точная причина трагического инцидента пока что неизвестна.

Замминистра МЧС Александр Чуприян прокомментировал гибель спасателя во время своего визита в Кузбасс:

- Это случилось в составе отделения, звена. Все остальные себя чувствуют хорошо. Причины установит судебно-медицинская экспертиза. Мы своих не бросаем, семье, родным и близким окажем всяческую помощь.

Напомним, в результате обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая», два горняка из 190, находившихся на смене, пострадали, еще два - машинисты буровых установок - пропали без вести. Тем же вечером одного из них нашли погибшим и подняли на поверхность. Суд приостановил горные работы на шахте «Распадская-Коксовая» на 90 суток.