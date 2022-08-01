«Заторы не превысили 3-4 баллов»: в мэрии Кемерова рассказали о ситуации на дорогах после закрытия Красноармейского моста

Специалисты мониторят ситуацию на дорогах. Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове закрытие на ремонт Красноармейского моста через Искитимку не спровоцировало образования больших пробок в Центральном районе. По данным администрации города, с 7.00 до 8.00 заторы в районе моста не превысили 3-4 баллов.

Специалисты Центра организации дорожного движения сегодня ведут дополнительное наблюдение за ситуацией на городских улицах. На перекрестках дежурят специальные мобильные группы, которые изучают перераспределение трафика. По данным мониторинга, больше всего увеличился поток транспорта на проспекте Ленина, незначительно - по проспекту Притомскому и по проспекту Октябрьскому.

- По Красноармейскому мосту у нас в час-пик в течение часа проезжало более двух тысяч машин, и вот представьте, эти две тысячи машин распределились в основном на два моста: Университетский и по проспекту Ленина, поэтому, конечно, ожидаемы заторные ситуации, - рассказал директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Владимир Вильчиков, отметив, что город справляется с закрытием моста.

Для повышения пропускной способности перекрестка улица Красноармейская - улица Мичурина будет изменена схема пофазного разъезда. По словам специалистов, это позволит останавливать движение транспорта от проспекта Советского на 5-10 секунд раньше, чтобы автомобили, двигающиеся от проспекта Ленина по улице Мичурина, могли спокойно поворачивать налево на улицу Красноармейскую.

Фото: администрация г.Кемерово

Во время первой фазы будет осуществляться движение транспорта по улице Красноармейской и пешеходный переход через улицу Мичурина. Во второй фазе - движение транспорта по улице Красноармейская, третьей - движение транспорта по улице Мичурина и пешеходный переход через улицу Красноармейскую. Во время четвертой фазы - движение транспорта по улице Мичурина от проспекта Ленина.

Специалисты продолжат следить за трафиком и при необходимости внесут изменения в работу светофоров.

Напомним, что Красноармейский мост через Искитимку был закрыт рано утром в субботу, 30 июля. За выходные рабочие выполнили фрезерование дорожного полотна, сняли 80% железобетонных плит на тротуарах, приступили к демонтажу отбойника. Также было выполнено переустройство двух стрелочных переводов на пересечении улиц Красноармейской и 50 лет Октября, чтобы троллейбусы смогли поехать по новым маршрутам. Первый этап работ на мосту займет 2,5 месяца - до середины октября. На втором этапе закрытие моста не планируется.

Мост по улице Красноармейской был построен в 1977 году, и за 45 лет работы его ни разу капитально не ремонтировали (только меняли асфальт). В прошлом году мэрия заказала экспертное обследование моста и получила заключение: опоры в работоспособном состоянии, но ряд конструкций пришли в негодность. В ходе ремонта специалистам предстоит восстановить конструкции пролетов, деформационные швы, мостовое полотно, гидроизоляцию, лестницы, проезжую часть, тротуары, перила.