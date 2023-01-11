Экс-главу правительства Кузбасса, обвиняемого в хищении 72 миллионов рублей, оставили под домашним арестом

Фото: пресс-служба АКО

В среду, 11 января, в Кемеровском областном суде рассматривалось ходатайство прокуратуры Кузбасса, которая просила отменить постановление суда первой инстанции и избрать для Телегина более строгую меру пресечения - в виде заключения под стражу. Напомним, что 7 декабря Центральный районный суд Кемерова отправил бывшего чиновника под домашний арест на два месяца – до 3 февраля 2023 года. Телегину запретили выходить из дома, общаться с участниками уголовного дела и представителями СМИ, пользоваться телефоном и интернетом, а также почтой. В декабре прокуратура Кузбасса и СУ СК РФ по Кемеровской области обжаловали решение о домашнем аресте бывшего чиновника.

Сегодня суд апелляционной инстанции постановил оставить постановление Центрального районного суда без изменения, апелляционное представление без удовлетворения.

Напомним, что 3 декабря бывшему председателю правительства Кузбасса было предъявлено обвинение в совершении 30 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вячеслава Телегина подозревают в хищении 72 млн рублей. Преступления были совершены в период, когда бывший чиновник работал мэром города Ленинска-Кузнецкого. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.