Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина подозревают в хищении 72 млн рублей

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Суд отправил под домашний арест бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

В среду, 7 декабря, состоялось судебное заседание, на котором рассматривалась ходатайство следователя об избрании Телегину меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание длилось семь часов, и по его ходу всплыли новые факты о преступлении, в котором подозревают Телегина. Ранее сообщалось о 25 эпизодах мошенничествах, теперь их уже 30, и общая сумма ущерба составляет 72 миллиона рублей.

Следователь СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу настаивал на аресте бывшего главы правительства, но суд решил назначить более мягкую меру - домашний арест. Как уточняется на сайте суда, следователю было отказано в удовлетворении ходатайства «в виду непредставления доказательств, свидетельствующих об обоснованности применения данного вида меры пресечения». Домашний арест будет действовать два месяца - до 3 февраля 2023 года. Вячеславу Телегину запрещено выходить из дома, общаться с участниками уголовного дела и представителями СМИ, пользоваться телефоном и интернетом, а также почтой.

Напомним, что 3 декабря бывшему председателю правительства Кузбасса было предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступления были совершены в период, когда бывший чиновник работал мэром города Ленинска-Кузнецкого. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Меру пресечения Телегину должны были избрать в понедельник, 5 декабря, но тогда суд отложил заседание до 7 декабря, продлив срок задержания обвиняемого до 72 часов.

Вячеслав Телегин с 2010 являлся мэром Ленинска-Кузнецкого. В 2018 перешел на должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. В 2021 году был назначен первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. В начале августа Вячеслав Телегин ушел в отставку. Сообщалось, что его уход связан с состоянием здоровья.