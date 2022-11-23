Губернатор Кузбасса провел личный прием мобилизованных в Юрге и встретился с семьей военнослужащего

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вчера посетил учебный центр в Юрге, где находятся мобилизованные, а также встретился с семьей одного из военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Личный прием мобилизованных в Юрге

В Юрге глава региона вновь проверил условия проживания военнослужащих. По его словам, в помещениях, где живут солдаты, температура достаточная. На питание, оснащение, одежду или организацию подготовки жалоб от бойцов больше нет. Губернатор также обсудил с командирами, какая еще нужна помощь для подготовки солдат - все предложения будут учтены.

Кроме того, Сергей Цивилев провел личный прием мобилизованных. К главе региона с просьбами обратился 21 боец. Каждому из них будет оказана необходимая поддержка.

Фото: пресс-служба АПК

- Здесь постоянно работает приемная, куда мобилизованные могут обратиться с просьбой оказать семье помощь или со своими проблемами. Сегодня принял решение провести отдельный прием. Считаю, что помощь нужно оказывать семьям в любых вопросах: забота о них - это наш долг, наша ответственность. Эту традицию будем продолжать, - отметил глава Кузбасса.

По словам губернатора, ко Дню матери для кузбасских бойцов будет организован концерт. Кроме того, солдаты смогут отправить поздравительные письма матерям и женам всех мобилизованных.

Также Сергей Цивилев вручил кузбасские награды особо отличившимся в боевой подготовке военнослужащим.

Напомним, что губернатор Кузбасса регулярно приезжает в учебный центр в Юрге, где находятся мобилизованные, и оперативно реагирует на все просьбы и жалобы военнослужащих. Так, по его инициативе было организовано дополнительное «кузбасское» питание. Солдатам также оказывается медицинская помощь, в том числе работает передвижная стоматология. Кроме того, власти укомплектовали мобилизованных дополнительными теплыми вещами и тактическими рюкзаками.

Встреча с семьей кузбасского бойца

Вчера же губернатор встретился с родителями одного из мобилизованных кузбассовцев. Александр и Любовь живут в деревне Прогресс Промышленновского округа. Они вырастили трех приемных детей. Василий - младший из них - сейчас участвует в специальной военной операции на Украине. Недавно он обратился к главе региона с просьбой навестить его семью, как только будет такая возможность. Сергей Цивилев выполнил просьбу и приехал к его родителям. Глава региона поблагодарил супругов за достойное воспитание сына и узнал, как им оказывается поддержка.

Фото: пресс-служба АПК

Родители бойца рассказали, что к ним регулярно приходит соцработник и предлагает помощь, но они пока справляются сами. Александр Викторович до пенсии работал дояром и имеет звание Героя труда Кузбасса, а также «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Любовь Алексеевна также трудилась на ферме - телятницей.

Супруги рассказали губернатору о сыне - накануне ему исполнилось 27 лет, он общительный и добрый парень. Находясь в зоне СВО, он всегда старается передать родителям весточку.

- Тут неделю не звонил, мы запереживали, смотрю, и у отца глаза на мокром месте. А вчера Вася по видеосвязи позвонил, сообщил и показал, что у него все хорошо. Нам что еще надо? Сразу душа успокоилась, - поделилась мать мобилизованного.

Напомним, что ранее Сергей Цивилев посетил в больнице участников специальной военной операции. Солдаты проходят лечение и реабилитацию в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов в Кемерове.