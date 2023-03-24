В Кузбассе проходят мероприятия в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек: 23 взрослых и 37 детей. Погибли целые семьи... Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе вспоминают самую большую трагедию в истории региона: пять лет назад - 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Памятные мероприятия в регионе, посвященные пятой годовщине трагедии, продлятся два дня.

Родные погибших вновь собрались у памятного камня, установленного на месте стихийно возникшего после трагедии мемориала. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В пятницу, 24 марта, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к мемориалу в Парке Ангелов, который по просьбе родственников жертв трагедии был построен и открыт в 2019 году на месте снесенного после пожара торгово-развлекательного центра. Также в памятной церемонии приняли участие глава Кемерова Дмитрий Анисимов, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев и, конечно, родные и близкие погибших во время пожара.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман региона Тагир хазрат Бикчантаев почтили память жертв трагедии. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

У часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение», которая находится в этом же Парке Ангелов прошла заупокойная панихида, которую лично провел владыка Аристарх. После панихиды в главном храме Кемерова - Знаменском соборе для родственников погибших прошел поминальный обед, во время которого они пообщались с губернатором Сергеем Цивилевым.

Панихида прошла прямо в парке, созданном по желанию родственников на месте бывшего ТЦ. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Тем временем, в храмах различных конфессий региона — православных, католических, протестантских, а также в мечетях Кузбасса проходят поминальные молебны.

В субботу, 25 марта, непосредственно в пятую годовщину пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», все храмы Кемеровской области также проведут панихиды по погибшим, сообщили в информационно-просветительском отделе Кузбасской митрополии.

В воскресенье, 26 марта в 19:00 в католическом храме Кемерова в память о трагедии «Зимней вишне» хор «MAGIS», хор «Carpe Diem», «ХорДляВсех» и «The ХОР», а также артисты Кемерова исполнят «Реквием для живущих» современного композитора Дэна Форреста.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне пятой годовщины в кемеровском суде закончилось судебное следствие в отношении двух последних фигурантов по делу о трагедии, обвиняемых в халатности - бывшего начальника МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и его подчиненного - начальника надзорного отдела Григория Терентьева. В первой половине апреля должны состояться прения сторон, после чего суд огласит свой вердикт.

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