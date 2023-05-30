Кемеровский врач перекрыл дорогу личным автомобилем, чтобы спасти пешехода, потерявшего сознание

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Врач Центра медицины катастроф Кузбасса Гор Папоян в свой выходной помог женщине, которая потеряла сознание на дороге. Об этом рассказал в личном телеграм-канале министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

У доктора был обычный выходной день, не предвещавший ничего особенного. Гор Папоян ехал на личном автомобиле по оживленному проспекту Кемерова, и когда в очередной раз остановился на красный свет, вдруг увидел: женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, начала медленно оседать прямо на проезжую часть. Опыт работы сразу подсказал: потеряла сознание.

Доктор Центра медицины катастроф понимал, что медлить нельзя, и пока не загорелся зеленый свет для машин, он развернул свой автомобиль и перегородил полосы, чтобы женщину, лежавшую на «зебре», не задавили невнимательные водители. Сразу после этого врач начал оказывать пострадавшей первую помощь, параллельно позвонив в скорую для вызова бригады.

Потерявшая сознание горожанка благодаря вовремя проведенным реанимационным мероприятиям пришла в себя. Медики заподозрили у женщины инфаркт, и бригада скорой помощи доставила ее в кардиоцентр, где горожанка сейчас получает все необходимое лечение. Угрозы ее жизни нет.

Глава Минздрава Кузбасса поблагодарил неравнодушного медика за спасение жизни кемеровчанки даже в нерабочее время.

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