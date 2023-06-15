Письмо кузбасского школьника стало талисманом для бойца СВО

Фото: телеграм-канал Защитники Отечества Кузбасс.

Боец СВО Эдгар Оганесян из Кемерова лично поблагодарил школьника за письмо, которое поддерживало и придавало ему сил в трудные минуты. Трогательная встреча состоялась сегодня, 15 июня, в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества».

В школах Кузбасса регулярно собирают на фронт посылки и письма со словами поддержки для Защитников Отечества, которые пишут ребята в рамках акции «Письмо солдату». Ученик кемеровской школы № 97 Семен Лаушкин не остался в стороне и тоже написал письмо участнику СВО. В своем послании семиклассник немного рассказал о городе, в котором живет, и оставил добрые пожеланиями «неизвестному солдату».

- Мои тебе пожелания будут такими, чтобы все на войне выжили, чтобы вернулись домой к своим родным и близким. Желаю вам здоровья и самого передового оружия! – написал Семен.

Фото: Дмитрий Ярощук.

В зоне проведения СВО послание кемеровского школьника попало в руки бойца спецподразделения СОБР «Ахмат» Эдгара Оганесяна. Для него это письмо стало настоящим талисманом, оно придавало сил и дарило надежду на будущее. Боец несколько месяцев хранил послание юного земляка в нагрудном кармане, считая, что именно оно помогало ему уцелеть в тяжелых боях. После возвращения из зоны СВО Эдгар Оганесян обратился в филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы встретиться с автором строк.

Сегодня Эдгар Оганесян познакомился с Семеном Лаушкиным и лично поблагодарил его за поддержку. В знак признания боец подарил семикласснику на память шеврон своего подразделения.

Фото: Дмитрий Ярощук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе создано региональное отделение Госфонда поддержки участников СВО (подробнее).

Жители Кузбасса собрали для бойцов СВО новую партию гуманитарной помощи (подробнее).

«Перечитывал перед каждым боем»: письмо второклассницы помогло разведчику выжить в зоне СВО (подробнее).