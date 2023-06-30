В Кузбассе суд смягчил наказание трем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

Фото: пресс-служба суда.

Кемеровский областной суд сократил наказание генеральному директору «Зимней вишни» Надежде Судденок, гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой и техническому директору собственника торгового центра Георгию Соболеву. Об этом сообщила пресс-служба объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

Сегодня, 30 июня, было оглашено решение по апелляциям восьми осужденных по делу «Зимней вишни». Трем из них - Богдановой, Судденок и Соболеву - было смягчено наказание на два месяца. Это связано с тем, что из описания совершенных ими преступлений были исключены некоторые пункты. Напомним, что Надежда Судденок была осуждена на 13,5 года, Юлия Богданова - на 14 лет, Георгий Соболев - на 11 лет.

Кроме этого, из-под стражи был освобожден инженер противопожарной системы Александр Никитин, получивший 5,5 года. Срок, который был ему назначен, истек.

Напомним, что на этой неделе суд вынес приговор по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву. Первому назначили 10,5 года лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей, второму – 8,5 года лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, из них 37 - дети.

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