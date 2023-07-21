Потерпевшие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» подали апелляцию на приговор экс-главе МЧС Кузбасса

Родственники погибших во время страшного пожара, считают. что приговор Александру Мамонтову - слишком мягкий. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Родственники погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» подали апелляционные жалобы в Центральный районный суд города Кемерово. Как сообщили в Объединенном пресс-центре судов, основаниями для апелляции стал слишком мягкий, по мнению потерпевших, приговор экс-главе управления МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову и бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву.

27 июня 2023 года Мамонтова и Терентьева решением суда приговорили к 10,5 и 8,5 годам колонии общего режима, а также к штрафу в 900 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно с выплатами компенсации каждому пострадавшему в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Мужчины проходят по обвинению в нескольких преступлениях, одним из главных является халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. Напомним, что 25 марта 2018 года в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, 37 из которых дети.

По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ «Зимняя вишня», хотя проверка должна была пройти до 18 марта 2018 года. Об этом было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву. Но благодаря их бездействию 25 марта в пожаре произошла массовая гибель кемеровчан и гостей города.

Экс-главу управления МЧС по Кемеровской области задержали и арестовали 25 мая 2018 года. Все пять лет следствия он находился под стражей.

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