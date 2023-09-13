Грязь подвела: экс-главу кузбасского города задержали за посредничество во взятке

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе второй бывший глава города Полысаево стал фигурантом уголовного дела. Раис Гильфанов, внезапно покинувший пост мэра меньше двух недель назад, был задержан вчера. Экс-чиновник обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Подробности дела рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 57-летний мужчина в августе этого года, будучи главой Полысаевского городского округа, предложил директору коммерческой организации свое посредничество. Зная, что предприниматель хочет получить разрешение на добычу на территории Тисульского округа сапропеля (донные отложения водоемов, которые используют в качестве удобрений, а также для лечебных грязевых ванн), чиновник пообещал передать взятку 3 000 долларов США должностным лицам правительства Кузбасса, чтобы те дали соответствующее разрешение. При этом мэр сообщил, что уже договорился по данному вопросу.

Директор коммерческой организации согласился на предложение, однако сам сообщил о нем в правоохранительные органы. Деньги главе Полысаевского округа он передавал уже под присмотром оперативников. Сначала предприниматель принес 2 000 долларов США, затем оставшиеся 1 000 долларов США. Тогда-то его и задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас с экс-чиновником проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

- В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, в конце августа Раис Гильфанов сообщил о своей отставке. Он сказал, что уходит с поста по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Должность главы городского округа он занимал с января 2023 года.

В декабре 2022 года с поста главы города Полысаево ушел Валерий Зыков, руководивший городом с 1994 года. Позже он был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшим ущерб бюджету города на сумму около двух миллионов рублей.

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