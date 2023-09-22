В Кузбассе осудили экс-инспектора Ростехнадзора за взятку по «Листвяжной»

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Беловский городской суд вынес приговор 58-летнему бывшему главному госинспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает Генепрокуратура РФ.

В сентябре 2021 года инспектор получил взятку от директора шахты в виде угля - его привезли домой к близкому родственнику Винокурова. Взамен чиновник должен был формально подойти к проверкам соблюдения требований промышленной безопасности на шахте «Листвяжная».

По данным СК РФ по Кемеровской области, Сергей Винокуров не признал свою вину. Однако следствием были собраны доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению.

Суд приговорил бывшего инспектора Ростехнадзора к трем годам колонии общего режима. Кроме того, его на год лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. На имущество чиновника был наложен арест.

В следкоме отметили, что действиям посредника также была дана юридическая оценка. А угольщик, дававший взятку инспектору - директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков - был приговорен к двум годам лишения свободы в начале июля 2023 года.

Напомним, что взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года. В этот момент под землей находилось 287 горняков, большинство из них вышли на поверхность. Жертвами трагедии стали 46 шахтеров и пять горноспасателей. Сразу после аварии были арестованы два инспектора беловского Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняли в халатности, повлекшей гибель людей. По данным следствия, инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

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