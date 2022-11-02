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Происшествия2 ноября 2022 15:47

«Цена 51 жизни – 100 тысяч в месяц»: в Кузбассе осудили за взятки начальника Ростехнадзора, игнорировавшего нарушения на шахте «Листвяжная»

Отбывать наказание бывший руководитель беловского отдела ведомства будет в колонии строгого режима
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Листвяжной» только в сентябре 2022 года и пришел к выводу, что причиной трагедии стали системные нарушения.

Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Листвяжной» только в сентябре 2022 года и пришел к выводу, что причиной трагедии стали системные нарушения.

Фото: Соцсети

В Кузбассе вынесли приговор бывшему начальнику Беловского территориального отдела Сибирского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору (или иначе Ростехнадзора) Александру Трокману.

49-летний экс-чиновник обвинялся в получении двух взяток от угольщиков за свое бездействие, причем одна из них была в крупном размере, другая - в особо крупном. В качестве ответной услуги бывший чиновник закрывал глаза на различные нарушения, которые выявлялись на угольных предприятиях, либо в короткие сроки признавал их исправленными. Даже те, которые были опасны для жизни работников шахт.

Так, например, в апреле 2021 года Александр Трокман лично в течение десяти дней проверял шахту «Листвяжная» и в отчетных документах указал, что выявленные нарушения были устранены в ходе проверки. После аварии на «Листвяжной» Трокман уверял журналистов, что на шахте не было никаких нарушений, а виной всему выброс газа, хотя позднее было установлено, что именно системные нарушения привели к загазированию лавы, повлекшее отсутствие необходимого количества воздуха, работе электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

Как сообщил «КП»-Кемерово» источник близкий к следствию, экс-чиновник около года ежемесячно получал от директора «Листвяжной» по 100 тысяч рублей за бездействие в случаях выявления нарушений. Именно эта растянутая по времени взятка, в общей сумме потянувшая на 900 тысяч рублей, и легла в основу одного из обвинений. Еще бывшего начальника Ростехнадзора уличили в том, что летом 2020 года он предложил представителю уже другого угольного предприятия передать ему в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем. Тот согласился и с июня 2020-го по декабрь 2021 года Трокман пользовался не только машиной, но и топливными картами, принадлежащими автотранспортному предприятию шахты.

Александр Трокман, который по должности должен был пресекать нарушения угольщиков, на «Листвяжной» их не видел.

Александр Трокман, который по должности должен был пресекать нарушения угольщиков, на «Листвяжной» их не видел.

Фото: Соцсети

Незаконные доходы чиновника были выявлены ФСБ Кузбасса уже после того, как он уволился с должности по собственному желанию. Произошло это 3 декабря 2021 года, через неделю после аварии на шахте «Листвяжная», в которой погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Напомним, сразу после аварии были арестованы два инспектора беловского Ростехнадзора, которых обвинили в халатности, повлекшей массовую гибель людей. Именно расследование, которое велось по случившейся аварии в отношении инспекторов надзорного ведомства и вывело правоохранительные органы на взятку личным автомобилем их руководителю. А когда клубок стал разматываться, всплыла и «вторая зарплата» с «Листвяжной».

- В ходе предварительного следствия проведена товароведческая экспертиза, которая установила точный размер полученной обвиняемым выгоды, - сообщила официальный представитель СУ СК России по Кемеровской области Ирина Мазеева. - Со следствием бывший руководитель Беловского территориального отдела Сибирского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору сотрудничал, вину признал.

На другой шахте в качестве взятки Александру Трокману предоставили в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем.

На другой шахте в качестве взятки Александру Трокману предоставили в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем.

Фото: Соцсети

Приговором суда экс-чиновнику назначено семь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также ему запретили девять лет занимать государственные должности и назначили штраф в размере 4,5 миллиона рублей. Правда, приговор пока не вступил в силу и может быть еще обжалован.

В кузбасском следкоме уточнили, что в ходе предварительного следствия действиям взяткодателей также была дана юридическая оценка. Однако уголовные дела еще находятся на стадии расследования.

ЧППроисшествия: ЧПТрагедия на шахте Листвяжная в Кемеровской области 25 ноября 2021