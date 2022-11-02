«Цена 51 жизни – 100 тысяч в месяц»: в Кузбассе осудили за взятки начальника Ростехнадзора, игнорировавшего нарушения на шахте «Листвяжная»

Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Листвяжной» только в сентябре 2022 года и пришел к выводу, что причиной трагедии стали системные нарушения. Фото: Соцсети

В Кузбассе вынесли приговор бывшему начальнику Беловского территориального отдела Сибирского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору (или иначе Ростехнадзора) Александру Трокману.

49-летний экс-чиновник обвинялся в получении двух взяток от угольщиков за свое бездействие, причем одна из них была в крупном размере, другая - в особо крупном. В качестве ответной услуги бывший чиновник закрывал глаза на различные нарушения, которые выявлялись на угольных предприятиях, либо в короткие сроки признавал их исправленными. Даже те, которые были опасны для жизни работников шахт.

Так, например, в апреле 2021 года Александр Трокман лично в течение десяти дней проверял шахту «Листвяжная» и в отчетных документах указал, что выявленные нарушения были устранены в ходе проверки. После аварии на «Листвяжной» Трокман уверял журналистов, что на шахте не было никаких нарушений, а виной всему выброс газа, хотя позднее было установлено, что именно системные нарушения привели к загазированию лавы, повлекшее отсутствие необходимого количества воздуха, работе электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

Как сообщил «КП»-Кемерово» источник близкий к следствию, экс-чиновник около года ежемесячно получал от директора «Листвяжной» по 100 тысяч рублей за бездействие в случаях выявления нарушений. Именно эта растянутая по времени взятка, в общей сумме потянувшая на 900 тысяч рублей, и легла в основу одного из обвинений. Еще бывшего начальника Ростехнадзора уличили в том, что летом 2020 года он предложил представителю уже другого угольного предприятия передать ему в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем. Тот согласился и с июня 2020-го по декабрь 2021 года Трокман пользовался не только машиной, но и топливными картами, принадлежащими автотранспортному предприятию шахты.

Александр Трокман, который по должности должен был пресекать нарушения угольщиков, на «Листвяжной» их не видел. Фото: Соцсети

Незаконные доходы чиновника были выявлены ФСБ Кузбасса уже после того, как он уволился с должности по собственному желанию. Произошло это 3 декабря 2021 года, через неделю после аварии на шахте «Листвяжная», в которой погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Напомним, сразу после аварии были арестованы два инспектора беловского Ростехнадзора, которых обвинили в халатности, повлекшей массовую гибель людей. Именно расследование, которое велось по случившейся аварии в отношении инспекторов надзорного ведомства и вывело правоохранительные органы на взятку личным автомобилем их руководителю. А когда клубок стал разматываться, всплыла и «вторая зарплата» с «Листвяжной».

- В ходе предварительного следствия проведена товароведческая экспертиза, которая установила точный размер полученной обвиняемым выгоды, - сообщила официальный представитель СУ СК России по Кемеровской области Ирина Мазеева. - Со следствием бывший руководитель Беловского территориального отдела Сибирского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору сотрудничал, вину признал.

На другой шахте в качестве взятки Александру Трокману предоставили в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем. Фото: Соцсети

Приговором суда экс-чиновнику назначено семь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также ему запретили девять лет занимать государственные должности и назначили штраф в размере 4,5 миллиона рублей. Правда, приговор пока не вступил в силу и может быть еще обжалован.

В кузбасском следкоме уточнили, что в ходе предварительного следствия действиям взяткодателей также была дана юридическая оценка. Однако уголовные дела еще находятся на стадии расследования.