В Кузбассе похоронили последнего горняка погибшего на шахте «Листвяжная»

Горняка нашли под завалом на уже осмотренном ранее участке забоя. Фото: Светличный Вячеслав.

В Белово попрощались с последней, 51 жертвой катастрофы на шахте «Листвяжная» - 48-летним проходчиком Виталием Боровиковым.

Горняка нашли под завалом на уже осмотренном ранее участке забоя. Раньше более внимательному осмотру этого места мешала сильная загазованность.Только после откачки воды и восстановления вентиляции горноспасатели смогли без лишней спешки разобрать все образовавшиеся завалы и найти останки.

Нашли шахтера 12 декабря, а погребли 16-го. Разумеется, хоронили в закрытом гробу. Были учтены все пожелания родственников относительно погребальных принадлежностей, поминального обеда и т.д. Как и все прочие печальные обряды после взрыва 25 ноября, похороны оплатила компания "СДС-Уголь".

Примечательно, что из 46 погибших работников шахты местных жителей было меньшинство: в Белово и Беловском районе похоронили 15 человек, прочие горняки были иногородним.

Напомним, что авария на шахте в Кузбассе произошла 25 ноября. Когда в выработке взорвался метан и задымился уголь, под землей находились 285 горнорабочих. Самостоятельно на поверхность вышли 239 человек. Также представитель шахты «Листвяжная» в Кузбассе ответил на слова горняков о заклеенных датчиках. Он заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Четверо новых подозреваемых в уголовном деле по аварии на шахте «Листвяжная» отправлены под стражу. В их числе топ-менеджмент компании «СДС-уголь», главный инженер шахты и собственник всего холдинга - миллиардер Михаил Федяев. Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».