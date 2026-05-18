От -5 до +20: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 19 по 21 мая

По данным Кемеровского гидрометцентра, в Кузбассе установилась непредсказуемая весенняя погода. Ночи остаются холодными, температура опускается ниже нуля. Жары, характерной для начала мая, в ближайшее время не предвидится. В связи с похолоданием в регионе вновь запускают отопление. Также прогнозируются дожди, а в некоторых районах возможен даже снег.

Так, во вторник, 19 мая, ночью температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов, обещают заморозки. Днем столбики термометров будут показывать от +11 до +16 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туманы.

В среду, 20 мая, ночью 0...+5 градусов, местами заморозки до -3 градусов. Днем температура будет в пределах +15...+20 градусов. Ветер будет юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем до днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Будет переменная облачность, ночью местами небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 21 мая, ночью температура будет колебаться от +3 до +8 градусов. Днем термометры покажут от +8 до +13 градусов, в отдельных районах до +18 градусов. Ночью юго-западный, днем северо-западный ветер будет дуть со скоростью ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем 5-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Будет облачно, кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы.

