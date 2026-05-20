В Шерегеше осудили управляющего кафе Grelka после вспышки норовируса

В Кузбассе вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному после массового отравления туристов в кафе-баре «Grelka» на горнолыжном курорте «Шерегеш». Управляющий заведением признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Скандальный инцидент произошел на новогодних праздниках, когда на курорте наблюдается традиционный наплыв туристов. Сотни отдыхающих посещали в эти дни легендарный бар «Грелка» и... многие после этого несколько дней страдали от симптомов отравления. За первые числа января на крупном поисково-информационном сервисе появились десятки сообщений от туристов, которые жаловались на боли в животе, рвоту, диарею и высокую температуру после посещения кафе.

Заведение быстро закрыли, начались проверки, которые выявили массу серьезных нарушений. Так, в кафе не соблюдалась технология приготовления пищи: потоки сырой и готовой еды не разделались, отсутствовала необходимая последовательность технологических процессов. Не соответствовало санитарным нормам качество воды!

В хозяйственных помещениях из-за неправильного обращения с мусором царила антисанитария, а поверхности оборудования, контактирующие с продуктами, были покрыты коррозией. Кроме того, у некоторых сотрудников не было медицинских осмотров и прививок.

Суд пришел к выводу, что все эти нарушения способствовали вспышке норовируса – именно он был выявлен у посетителей кафе и некоторых сотрудников.

Ответственность за здоровье посетителей пришлось понести управляющему заведением, который не проконтролировал исполнение санитарно-эпидемиологических правил.

Суд учел молодой возраст подсудимого, полное признание вины и помощь пострадавшим и назначил ограничения свободы на 3 месяца.

Сам бар после инцидента по решению суда был закрыт на три месяца. После чего, судя по постам в группе заведения в соцсетях, возобновил работу.

