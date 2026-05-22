Синоптики рассказали, когда в Кузбасс придет летняя жара

Кузбассовцам осталось недолго носить теплые куртки: уже на следующей неделе в регион придет долгожданное потепление. О прогнозе на конец мая «КП-Кемерово» рассказала начальник отдела Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

На выходных в Кузбассе еще сохранится холодная, пасмурная погода. В субботу, 23 мая, днем температура будет в пределах +6...+11 градусов. В ночь на воскресенье, 24 мая, снова ожидаются заморозки до 0... -2 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов. Возможны дожди, грозы и морской снег.

С понедельника характер погоды начнет меняться, температура пойдет на повышение и днем будет в пределах +15 градусов. Но при этом дожди сохранятся.

«Со вторника будет существенный рост температур, в среду и четверг ожидается повышение до +20... +25 градусов. Тепло продержится практически до конца месяца. Но при высоких температурах при разогреве атмосферы прогнозируем дожди и грозы летнего характера», - сообщила Наталья Полуэктова.

Предварительный прогноз погоды на июнь в Кузбассе

Первый летний месяц по температурам будет в пределах нормы, но начнется он с прохладной погоды. По предварительному прогнозу, в первой декаде ночная температура будет колебаться от 0… +5 градусов, до +6… +11 градусов. Местами возможны заморозки до -5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от +9… +14 до +17… +22 градусов. Прогнозируются дожди и грозы.

Во второй и третьей декадах будет значительно теплее: ночные показатели от +8… +13 до + 15… +20 градусов, дневные от +22… +27 до +28… +33 градусов. Интенсивных осадков не предвидится.

