В Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи 9-летней девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе продолжаются поиски 9-летней Есении Шестаковой, которая бесследно исчезла в Юрге. Девочка ушла на прогулку днем 2 июля и до сих пор не вернулась домой.

Что известно о пропавшей в Юрге 9-летней девочке

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» и СУ СК РФ по Кемеровской области, Есения вышла из дома днем 2 июля 2026 года. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы девочки: рост 130 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

В день исчезновения на Есении была розовая футболка, черные шорты и черно-белые кроссовки. При себе у девочки был самокат.

Фото: ПСО "ЛизаАлерт" Кузбасс.

Ход поисков и уголовное дело

К поискам ребенка подключились сразу несколько структур: волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сотрудники МВД, МЧС и следственные органы. На место происшествия выезжала следственная группа.

3 июля в Кузбассе возбудили уголовное дело в связи с исчезновением девочки. Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин исчезновения ребенка. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления.

Как помочь

Если вы видели Есению Шестакову или обладаете любой информацией, которая может помочь в поисках, незамедлительно сообщите об этом по следующим телефонам: 8-(3842) 36-29-49; 8-939-821-17-40; 02 (с мобильного - 102).

Ранее мы писали, что в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, а еще тело пропавшей 12-летней школьницы нашли на кладбище в Кемерове.