«Это абсурд!»: адвокаты подсудимых по второму делу «Зимней Вишни» не согласились с обвинениями

В Кемеровском суде проходят прения сторон по второму уголовному делу о «Зимней вишне» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Центральном районном суде Кемерова продолжается заседание по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года, в котором погибли 60 человек, среди них 37 детей.

Обвиняемые по этому делу: бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, директор строительной компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко, а также начальник отдела областной инспекции Гостройнадзора Светлана Шенгерей. На прошлой неделе во время судебных прений уже выступила сторона обвинения, пожелавшая в качестве наказания от 8 лет до 21 года лишения свободы.

На нынешнем заседании, которое прошло в Кемеровском областном суде, выступила сторона защиты обвиняемых, а именно: адвокаты Эдуарда Комкова, Светланы Шегерей и Никиты Чередниченко.

Танзиля Комкова обвиняется вместе со своим сыном Эдуардом. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Первым выступала адвокат Эдуарда Комкова. По ее мнению, обвинение ее подзащитного необоснованно.

- Следствию необходимо было показать, что они выполнили свою работу, нашли преступников и заключили их под стражу. И методы работы, к сожалению, заставляют защиту принять тот факт, что фактически любой человек может оказаться на скамье подсудимых, - говорит адвокат.

Ранее отмечалось, что обвиняемые создали организованную преступную группу. Однако адвокат не согласна с этим. Причисление обвиняемых к организованной преступной группе, по ее словам, необоснованно, так как противоречит признакам ОПГ, указанных в законодательстве. К таким признакам относятся: системность совершения преступления и длительность подготовки преступного деяния при тщательном распределении ролей соучастников по заранее подготовленному плану, а также постоянство участников - в состав группы затруднительно принимать новых людей, а выходить из нее равносильно предательству. Как считает адвокат, в отношении обвиняемых этих признаков нет.

- На мой взгляд, это абсурд и даже обвинения в своей исключительной речи в отсутствие возможности хоть как-то соотнести признаки ОПГ с действиями наших подзащитных ограничусь ссылкой на то, что наличие организованной группы подтверждается выполнениями объективной стороны преступления, - продолжает защитник Эдуарда Комкова.

Адвокат считает, что Эдуард Комков оказался не в нужное время не в нужном месте, реализуя законное право на труд в ООО «ИСК «Ресурс», на которую он возлагал надежды на получение опыта и достойной заработной платы. Не получив желаемого, Эдуард вышел из состава организации. Помимо этого, ни один свидетель не указал на Комкова как на человека, виновного в преступлениях, в которых его обвиняют. По мнению защиты, обвинения не несут достоверных доказательств и основываются на предположениях, в связи с чем Эдуарда Комкова следует оправдать.

Обвиняемым запросили от 8 лет до 21 года лишения свободы. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Обвинения Светланы Шенгерей сторона защиты также считает недостаточно обоснованным: ни один из перечисленных пунктов обвинения не нашел подтверждения в ходе судебного разбирательства.

- Все обвинение носит не конкретизированный и расплывчатый характер, - полагает адвокат Светланы Шенгерей.

Следствие считает, что начальник инспекции не выполняла свои должностные обязанности и проводила негласную проверку технического состояния объекта в период с 1 ноября 2013 по 11 ноября 2013 год. Однако, по словам адвоката, прямых доказательств или документов, подтверждающие это, нет. Шенгерей утверждает, что на проверке второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня», которую проводила инспектор Борисова, ее не было. Помимо этого, Светланы Шенгерей вообще не было в Кемерове во время проведения этой проверки, что могут подтвердить свидетели. Шенгерей была назначена ответственной за государственный строительный надзор приказом начальника инспекции только с 3 февраля 2014 года.

- Сведения, исходящие от Борисовой по факту присутствия Шенгерей на проверке ТРЦ «Зимняя вишня» в октябре - ноябре 2013 года, не могут быть положены в основу выводов суда, поскольку данная информация не подтверждается доказательствами, полученными из иных источников, - утверждает адвокат Шенгерей.

Помимо этого, защита утверждает, что Светлана Шенгерей не знала и не могла знать о том, что строящийся объект будет торговым - в инспекции были представлены документы с иными сведениями о системах пожаротушения и о том, как будет использоваться здание. А определять функционал строения в обязанности инспектора не входит.

Корыстные мотивы Шенгерей, которые были представлены обвинителями, адвокат опровергает тем, что должность, которую получила Светлана Шенгерей в Кемерове - такая же как на ее предыдущем месте работы в Прокопьевск и никаких привилегий она не получила. Покупка дорогостоящей квартиры также не является поводом для обвинений, так как покупка сделана в кредит, а условия кабальные. Почти часовое выступление адвоката закончилось тем, что она попросила оправдать ее подзащитную Шенгерей за отсутствием состава преступления.

Заседания по уголовному делу о пожаре в ТРЦ продолжатся. Фото: REUTERS

Адвокат Никиты Чередниченко также, как и в предыдущих случаях, считает обвинения необоснованными.

- Версия обвинения о совершении инкриминируемого Чередниченко преступления не нашла своего подтверждения, является недоказанной, голословной, основанной исключительно на положениях следствия, - утверждает адвокат.

Он также опровергает версию о том, что Никита Чередниченко состоял в организованной преступной группе и получал взятку. В феврале 2013 года гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеславу Вишневскому потребовалось отыскать организацию, которая смогла бы обеспечить беспрерывность проведения строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

- В начале 2013 года возникла необходимость в оформлении технической документации для осуществления реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня». Поскольку штат сотрудников ООО «ККК» не располагал необходимой квалификацией, возникла необходимость в заключении договора с организацией, специализирующейся на оформлении специальной документации. Найти такую организацию ему поручил Ефимкин. В марте 2013 года Ефимкин представил ему такую организацию - ООО «ИСК «Ресурс», - объясняет адвокат.

Однако в деле нет сведений о том, что Ефимкин предлагал Комковой взятку, а та в свою очередь подыскала организацию Чередниченко. В то же время Комков не был осведомлен о движении каких-либо денежных средств и не имел возможности распоряжаться средствами организации, а Чередниченко никогда перед ним не отчитывался и выполнял обязанности директора ООО «ИСК «Ресурс».

- С учетом вышеизложенного считаю, что что Чередниченко не виновен в совершении инкриминируемых ему деяний, и прошу оправдать моего подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления, - подытожил адвокат Чередниченко.

На этом судебное заседание не заканчивается и будет продолжено 19 октября. Напомним, что в Кемерове проходят слушания по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней Вишне».